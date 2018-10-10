"Отец потерял немало крови": в квартире координатора С14 устроили взрыв

В квартире Сергея Мазура произошел взрыв, пострадал отец активиста / facebook.com/igor.lutsenko

В ночь на среду, 10 октября, в квартиру координатор организации С14, помощника народного депутата на общественных началах Игоря Луценко — Сергея Мазура — бросили взрывное устройство, пострадал отец активиста.

Пострадавший был ранен в ноги, он потерял немало крови и попал в больницу, написал нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам, самая вероятная версия случившегося — общественная активность Мазура.

"… в квартиру моего помощника на общественных началах Сергея Мазура… по организации "Сич" было брошено взрывное устройство… Вынесло стекло окна. Предварительно, граната или взрывпакет", — отметил автор.

Народный избранник также показал фотографии, сделанные в квартире после взрыва. Активист живет в Борисполе (находится под Киевом).

В квартире Сергея Мазура произошел взрыв, пострадал отец активиста / Скриншот с facebook.com/igor.lutsenko

Ранее сообщалось, что в Киевском районе Одессы на дороге возле светофора у автозаправки к одному из авто подъехала другая машина, из нее вышли неизвестные, открыли огонь, ранили активиста "Автомайдана" и скрылись. Потом в Одесской области задержали двух подозреваемых в совершении преступления.