Стрельба в активиста "Автомайдана" в Одессе: задержаны двое подозреваемых

На Одесчине правоохранители задержали подозреваемых в стрельбе в активиста / od.npu.gov.ua

В городе Белгород-Днестровский Одесской области правоохранители задержали двух подозреваемых в стрельбе в активиста "Автомайдана", произошедшей в Одессе.

Возможных злоумышленников доставили в Киевский отдел полиции областного центра, говорится на сайте Главного управления Нацполиции региона.

По предварительным данным, вооруженный конфликт связан с одним из лотомаркетов Одессы.

Начато производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. "Принимаются меры для установления и задержания других лиц, причастных к совершению указанного правонарушения", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киевском районе Одессы на дороге возле светофора у автозаправки к одному из авто подъехала другая машина, из нее вышли неизвестные, открыли огонь, ранили активиста "Автомайдана" и скрылись.