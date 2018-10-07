Стрельба в активиста "Автомайдана" в Одессе: задержаны двое подозреваемых

Вооруженный конфликт может быть связан с одним из лотомаркетов областного центра, отметили в полиции.
В городе Белгород-Днестровский Одесской области правоохранители задержали двух подозреваемых в стрельбе в активиста "Автомайдана", произошедшей в Одессе.
Возможных злоумышленников доставили в Киевский отдел полиции областного центра, говорится на сайте Главного управления Нацполиции региона.
По предварительным данным, вооруженный конфликт связан с одним из лотомаркетов Одессы.
Начато производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. "Принимаются меры для установления и задержания других лиц, причастных к совершению указанного правонарушения", — добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Киевском районе Одессы на дороге возле светофора у автозаправки к одному из авто подъехала другая машина, из нее вышли неизвестные, открыли огонь, ранили активиста "Автомайдана" и скрылись.