В Одессе расстреляли активиста, он в больнице в тяжелом состоянии

22 сентября 2018, 23:20

Полиция случившееся пока не комментирует.

Олег Михайлик, которого тяжело ранили покушавшиеся
Олег Михайлик, которого тяжело ранили покушавшиеся / Думская

В Одессе снова произошло покушение на очередного активиста - вечером 22 сентября неизвестными у расстрелян активист Олег Михайлик.

Сейчас тяжело раненый общественный деятель находится в Еврейской больнице, ему делают срочную операцию, об этом Думской сообщила его жена.

Михайлик возглавляет городскую организацию политической партии "Сила Людей", неоднократно выступал против нынешней администрации города.

Советник ГУНП по Одесской области Руслан Форостяк отметил, что пострадавший сумел самостоятельно обратиться к полиции за помощью.

"У него ранения плеча и грудной клетки, в настоящий момент он находится в медучреждении. Обстоятельства случившего пока не выяснены, квалификация уточняется", - рассказал он.

Медики Еврейской больницы сообщили, что у Михайлика накопилось больше литра крови в сердечной сумке, но само сердце не задето. Состояние оценивается как тяжелое. Полиция случившееся пока не комментирует.

Читайте также"Заказчик – банда Порошенко": в Одессе совершено дерзкое покушение на известных активистов. Фото, видеоНапомним, вечером 5 сентября, в среду, в Одессе напали на местного активиста Андрея Вагапова, обстреляв его из огнестрельного оружия.

Напомним, 2 августа в Одессе неизвестные средь бела дня, на глазах играющих рядом детей, пытались убить двух местных активистов – главу одесского отделения "Народного Руха Украины" Михаила Кузаконя и журналиста-расследователя Григория Козьму. В частности, сам Козьма заявил, что их машину на огромной скорости протаранил грузовик, причем водитель грузовика выпрыгнул оттуда заранее. Оба мужчины успели выскочить из своей машины в последнюю минуту.

Также ранее в Одессе 24 мая совершили третье покушение на главу общественной организации "Небайдужи" Сергея Стерненко. На одессита напали двое неизвестных, одному из них он нанес смертельное ранение ножом в живот.

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