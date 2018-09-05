В Одессе стреляли в активиста - видео

Андрей Вагапов, активист из Одессы / Андрей Вагапов/Фейсбук

Вечером 5 сентября, в среду, в Одессе напали на местного активиста Андрея Вагапова, обстреляв его из огнестрельного оружия.

Нападение на него произошло на улице Высоцкого, неизвестные выстрелили Вагапову в ногу, сообщил сам активист в своем Facebook.

В полиции Одессы подтвердили факт нападения, отметив, что активист доставлен в больницу с огнестрельными ранениями обеих ног, на данный момент угрозы его жизни нет. На месте нападения работает следственно-оперативная группа, стрелка разыскивают.

Одессит Андрей Вагапов - одесский волонтер, помогающий участникам боевых действий в Донбассе.

Напомним, 2 августа в Одессе неизвестные средь бела дня, на глазах играющих рядом детей, пытались убить двух местных активистов – главу одесского отделения "Народного Руха Украины" Михаила Кузаконя и журналиста-расследователя Григория Козьму. В частности, сам Козьма заявил, что их машину на огромной скорости протаранил грузовик, причем водитель грузовика выпрыгнул оттуда заранее. Оба мужчины успели выскочить из своей машины в последнюю минуту.

Также ранее в Одессе 24 мая совершили третье покушение на главу общественной организации "Небайдужи" Сергея Стерненко. На одессита напали двое неизвестных, одному из них он нанес смертельное ранение ножом в живот.