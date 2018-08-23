В Одессе поймали преступников, таранивших машину с активистами

Активисты в последнюю секунду успели покинуть машину / скриншот

Полиция сообщила о задержании подозреваемых в совершении покушения на двоих активистов, которое произошло в Одессе 2 августа.

"Спасибо уголовной полиции за серию раскрытых преступлений. Сегодня в Одессе задержали злоумышленников, которые пытались совершить убийство активистов. 2 августа этого года злоумышленники организовали наезд грузовика на авто, в котором находились Григорий Козьма и Михаил Кузаконь", - сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Twitter.

Дякую кримінальній поліції за серію розкритих злочинів. Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів. 2 серпня цього року зловмисники організували наїзд вантажівки на авто, у якому перебували Григорій Козьма та Михайло Кузаконь. pic.twitter.com/vxoNi72I2y — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 23 августа 2018 г.

Напомним, 2 августа в Одессе неизвестные средь бела дня, на глазах играющих рядом детей, пытались убить двух местных активистов – главу одесского отделения "Народного Читайте такжеПодозреваемый в покушении на Гандзюк в день инцидента был в другом месте - СМИРуха Украины" Михаила Кузаконя и журналиста-расследователя Григория Козьму. В частности, сам Козьма заявил, что их машину на огромной скорости протаранил грузовик, причем водитель грузовика выпрыгнул оттуда заранее. Оба мужчины успели выскочить из своей машины в последнюю минуту.