В Одессе расстреляли активиста "Автомайдана"

УНИАН

В Одессе обстреляли одного из активистов местного "Автомайдана" Евгения Резвушкина, мужчину доставили в больницу с ранениями.

Как сообщает "Думская", инцидент произошел возле заправки на Люстдорфской дороге.

По предварительной информации, активист был ранен из "дробовика".

В пресс-службе областной полиции сообщили, что в Киевском районе Одессы на светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли неизвестные и "совершили несколько выстрелов в сторону транспортного средства".

Очевидцы сообщили, что около 23.00 несколько человек вышли из автомобиля Volkswagen белого цвета и выстрелили в водителя автомобиля Dodge.

"По состоянию на 01.30 полиция располагает информацией о лицах, совершивших стрельбу. Сейчас принимают меры по их задержанию", - рассказали в полиции.

Напомним, 22 сентября, неизвестные стреляли в одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика.