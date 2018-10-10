Луценко рассказал, как поделят конфискованные деньги Лазаренко

Не все деньги Лазаренко получит Украина / lenta-ua.net

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-премьер-министр Павел Лазаренко заключил сделку со следствием, в результате которой 220 миллионов долларов арестованных средств будут распределены.

Как сообщает ZN.ua, в Украину будет направлена часть средств, остальные деньги получат страны, на счетах которых хранились деньги.

Отмечается, что часть средств будет направлена на уплату сотрудникам, которые занимались делом Лазаренко в США.

"Как только Лазаренко скажет "да", Украина и Америка встретятся и примут решение относительно согласования распределения. После этого нам придется подписать какие-то документы, которыми мы снимем украинские аресты. Сейчас аресты на активах лежат американские и украинские", — пояснил Луценко.

По словам генпрокурора, одним из условий получения средств Лазаренко является закрытие уголовных дел по коррупционной деятельности экс-премьера, по которым в Украине уже давно истек срок давности.

Напомним, в США задержанного экс-премьера Павла Лазаренко каждый вечер перевозили из тюрьмы в окружной суд Сан-Франциско для того, чтобы он присутствовал во время допросов свидетелей по его делу.