Лазаренко готовит "примирение" с правоохранителями США – СМИ

Павел Лазаренко хочет помириться с властями США / lenta-ua.net

Экс-премьер Украины Павел Лазаренко намерен подписать с правоохранительными органами США соглашение о "примирении" в деле о конфискации активов украинского экс-чиновника.

"Стороны в настоящее время разрабатывают соглашение об урегулировании, которое после подписания должно привести к выводу в этом вопросе", - цитирует документ издание Kyiv Post.

Отмечается, что 13 августа в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, представители правительства США подали ходатайство, согласно с которым хотят согласовать "общие контуры урегулирования" дела Лазаренко.

Сообщается, что федерального судью США просят на неопределенное время отложить все текущие сроки по делу, поскольку стороны хотели бы сосредоточить свое внимание на разработке указанного соглашения.

Напомним, в ноябре 2009 года Лазаренко был приговорен к 97 месяцам тюремного заключения по восьми пунктам обвинения.

Он был арестован в феврале 1999 года прямо в аэропорту по прибытии в Америку, где Лазаренко попросил о политическом убежище.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что США могут передать Украине большую часть конфискованных средств экс-премьер-министра Павла Лазаренко.