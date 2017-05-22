США обещают Украине вернуть часть средств Лазаренко — Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Соединенные Штаты Америки (США) в этом году могут передать Украине большую часть конфискованных средств экс-премьер-министра Павла Лазаренко.

Об этом он заявил во время антикоррупционного тренинга, пишет РБК-Украина.

"Мы сотрудничаем и по делу Лазаренко, надеемся, что в этом году наконец-то выйдем на финал и Украина имеет заверение соответствующих служб США в том, что она может рассчитывать на получение большей части вероятно конфискованных средств", — сказал Луценко.

Стоит также отметить, что литовские журналисты обнаружили в базе данных Международного проекта журналистских расследований коррупции и организованной преступности (OCCRP) документы, которые свидетельствуют о том, что на счете в литовском банке заморожено около 30 млн долларов, вероятно связанных с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.

Напомним, правительство начало процедуру возвращения в Украину денег, которые "незаконно отобрали у украинцев" экс-премьеры Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко.