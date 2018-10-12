Луценко приказал разобрать часовню Пшонки в ГПУ и отдать УПЦ МП – СМИ

Часовня в здании ГПУ поражала роскошью / Фото: скриншот из видео

Генеральный прокурор Юрий Луценко распорядился разобрать часовню в здании ГПУ, построенную его предшественником Виктором Пшонкой, на фрагменты и раздать в храм УПЦ МП.

"Было принято решение о том, чтобы все помещения, которые занимает ГПУ, были в составе структурных подразделений. И именно подразделения должны занимать эти помещения. Поэтому и было принято решение об удалении часовни, так называемой, за пределы ГПУ. На этом месте, то есть в тех помещениях, где она раньше размещалась, сейчас работает Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ", - цитируют Схемы представителя Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

Столичные священники храмов Московского патриархата подтвердили, что им поступал различный церковный инвентарь от ГПУ.

"Пришла новая власть, и позвонили в Митрополию Киевскую, и сказали, что надо убрать, и чтобы ее тут не было. И мы так и сделали. Митрополия дала задание владыке, он пошел, там все разобрали, все раздали, иконостас отдали в один женский монастырь, бедный, иконы тоже раздали по монастырям", - сообщил архидиакон Платон с Введенского монастыря.

Журналисты, которые в 2014 году посещали часовню, рассказывают, что она находилась на девятом этаже здания. Позволил сотрудникам СМИ зайти в молитвенную комнату экс-прокурор Виталий Ярема. Одна из сотрудниц ГПУ созналась, что данную комнату действительно нередко посещали прокуроры.

Напомним, ранее Схемы опубликовали расследование о том, что скандально известная жена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, владеет крупным нефтяным бизнесом в РФ.