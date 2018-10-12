Нацсовет назначил еще одну внеплановую проверку телеканала "112 Украина"

12 октября 2018, 19:13

Свое решение представители Нацсовета аргументируют жалобами от граждан и представителей гражданского общества.

Нацсовет проверка
Это будет уже вторая назначенная по 112 Украина проверка / "Капитал"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил очередную проверку телеканала "112 Украина", заявив, что увидел в его работе признаки разжигания вражды.

"На основании мониторингов эфира ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ" ("112 Украина"), г. Киев, проведенных в сентябре - октябре 2018 года, а также обращений народного депутата Украины Рычковой Т.Б., более 30 граждан и ряда общественных организаций Национальный совет назначил компании внеплановую проверку в связи с зафиксированными признакам нарушения норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании", - сообщила пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, передает УНН.

В Нацсовете заявили, что поводом для проверки якобы стали некие жалобы, поступившие от граждан и представителей гражданского общества, чьи имена не разглашаются, в которых телеканал обвинили в нарушении правил распространения информации, журналистских стандартов, использования языка ненависти и вражды.

Нацсовет также добавил, что-де телезрители жаловались на распространение в эфире телеканала информации, которая, по их мнению, является клише русской пропаганды, подрывает основы государственности, провоцирует на протесты, манипулирует мнением людей.

Читайте такжеВ британском парламенте осудили инициативы Верховной рады в отношении "112 Украина" и NewsOneВ пресс-службе также уточнили, что проверка вещателя будет касаться соответствия его программ части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации", согласно которой информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательства на права и свободы человека.

Также вещание канала проверят на соответствие абзацам четвертому и девятому части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", по которым не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украины.

Решение о судьбе телеканала Нацсовет будет принимать по итогам проверки.

4 октября Рада решила направить в СНБОУ предложение ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne после рассмотрения петиции ряда депутатов с требованием запретить эти телеканалы за "антиукраинскую деятельность" и "подражание российской пропаганде". Постановление поддержали 229 нардепов.

Согласно принятому решению, санкции касаются собственности телеканала NewsOne - ООО "Новости 24 часа", а также собственности "112 Украина": ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания 112-ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ". Меры предусматривают лишение каналов лицензий, запрет на использование радиочастот и блокировку активов.

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проверка Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 112 Украина
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