Порошенко озвучил украинские бренды, от которых "корчит Москву"

Глава государства полагает, что раздражителем для Кремля являются ВСУ, Нацгвардия и УПЦ.
Президент Петр Порошенко выделил три украинских бренда, от которых наиболее масштабно "корчит Москву".
"Есть три украинских бренда, от которых больше всего корчит Москву. Это Вооруженные Силы Украины. Национальная гвардия Украины. И это наша Украинская автокефальная церковь, по поводу чего вчера Кремль даже Совбез собрал, чтобы решить, как защищать их пятую колонну внутри нашего государства", - написал гарант в Twitter.
Напомним, Порошенко подписал принятый Верховной Радой Украины закон о воинском приветствии "Слава Украине!" - "Героям слава!".
Ранее сообщалось о том, что новое украинское воинское приветствие вывело из себя спикера российского МИД Марию Захарову.