Порошенко озвучил украинские бренды, от которых "корчит Москву"

Порошенко нашел то, что раздражает Москву / УНИАН

Президент Петр Порошенко выделил три украинских бренда, от которых наиболее масштабно "корчит Москву".

"Есть три украинских бренда, от которых больше всего корчит Москву. Это Вооруженные Силы Украины. Национальная гвардия Украины. И это наша Украинская автокефальная церковь, по поводу чего вчера Кремль даже Совбез собрал, чтобы решить, как защищать их пятую колонну внутри нашего государства", - написал гарант в Twitter.

/ Фото: Twitter/Петр Порошенко

Напомним, Порошенко подписал принятый Верховной Радой Украины закон о воинском приветствии "Слава Украине!" - "Героям слава!".

Ранее сообщалось о том, что новое украинское воинское приветствие вывело из себя спикера российского МИД Марию Захарову.