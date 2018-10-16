Стало известно имя задержанного во Франции "мертвого" украинского коррупционера

Франция передаст Малиновского Украине / EPA / UPG

Стало известно имя задержанного во Франции жандармами украинца - им является разыскиваемый в Украине за коррупцию Дмитрий Малиновский.

В Украине Малиновский - личность, правоохранителям известная; против него открывался ряд уголовных дел, связанных с мошенничеством. До своего таинственного исчезновения и попытки имитации гибели Малиновский реализовал одну из своих самых громких афер - это была скандальная история с хищением более $10 млн в ходе сделки о продаже аммиака и карбамида с Одесского припортового завода, сообщает "Страна".

При этом "погибший" Малиновский находится в базе лиц, которые скрываются от украинского следствия. Малиновского обвиняют в подделке документов и мошенничестве в особо крупных размерах; на портале указано, что он исчез 18 августа

Дмитрий Малиновский / МВД Украины

По данным "Антикора", Министерство внутренних дел Украины официально объявило Дмитрия Малиновского в розыск 16 января 2015 года. Однако исчез он несколькими месяцами ранее – ориентировочно в октябре-ноябре 2014 года.

Напомним, 16 октября французская жандармерия отчиталась о задержании "высокопоставленного беглеца" из Украины, который избег наказания за коррупцию на родине, подделав свою смерть, и вольготно жил во Франции.

Украинца задержали 5 октября в Бургундии недалеко от Дижона; во время рейда на востоке Франции жандармерия изъяла активов на 4,6 млн евро - включая замок, дорогие автомобилии произведения искусства; как сообщается на сайте Европола, жандармы быстро установили, что мужчину разыскивают в Украине за коррупцию и подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег