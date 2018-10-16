Во Франции поймали украинского коррупционера, который инсценировал свою смерть

Французы "разрабатывали" коррупционера совместно с Европолом и Украиной / laprovence.com

Французская жандармерия отчиталась о задержании "высокопоставленного беглеца" из Украины, который избег наказания за коррупцию на родине, подделав свою смерть, и вольготно жил во Франции.

Украинца задержали 5 октября в Бургундии недалеко от Дижона; во время рейда на востоке Франции жандармерия изъяла активов на 4,6 млн евро - включая замок, дорогие автомобилии произведения искусства; как сообщается на сайте Европола, жандармы быстро установили, что мужчину разыскивают в Украине за коррупцию и подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег

Расследование начали ранее из-за подозрительных операций, связанных с покупкой замка за 3 млн евро компанией из Люксембурга, основным владельцем которой является гражданин Украины. Из-за того, что владельцем подозрительной компании был иностранец, французские власти подключили к делу Европол, а тот попросил содействия Украины.

Читайте такжеВ Украине значительно вырос уровень коррупции и взяточничества — исследование"Эффективное сотрудничество с украинскими и люксембургскими властями показало, что главного подозреваемого разыскивали в Украине за коррупцию. Однако ему удалось уклониться от правосудия, подделав свидетельство о смерти", - рассказали детали дела в Европоле.

Как оказалось, подозреваемый не только был жив и невредим, но и роскошествовал во Франции, в прямом смысле слова ни в чем себе не отказывая. По итогу Франция резко изменила масштаб расследования: дело перешло от внутреннего мошенничества в категорию международного отмывания денег в результате коррупции. Имя задержанного не называется. Сообщается, что подозреваемого задержали вместе с тремя сообщниками.

Напомним, немецкая газета Süddeutsche Zeitung провела собственное расследование и выяснила, что махинации при оформлении товаров на таможне наносят украинскому бюджету ущерб в $4,8 млрд ежегодно.

Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам Европарламента обнародовал проект резолюции по ситуации в Украине, в котором потребовал от Киева ослабить влияние олигархов, активизировать борьбу с коррупцией и улучшить работу судебной системы.