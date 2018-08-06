Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ

В махинациях участвуют представители полиции, прокуратуры и СБУ

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung провела собственное расследование и выяснила, что махинации при оформлении товаров на таможне наносят украинскому бюджету ущерб в $4,8 млрд ежегодно.

"Это почти одна десятая доходов страны и в два раза больше суммы, которую Украина в 2018 году хочет занять у МВФ, ЕС и Всемирного банка", - говорится в статье под названием "Коррупция разрушает Украину".

Авторы отмечают со ссылкой на массив транспортных документов, что обычная коррупционная схема на таможне выглядит так: у товаров при оформлении меняют маркировки, в результате чего пошлины снижаются в несколько раз.

Так, 26 мая при оформлении товара в Одессе фирма из Днепра задекларировала 20 тонн зонтов и зеркал как щетки и картонные коробки, что позволило поставщику выплатить в казну $4,8 тыс. вместо $17,7 тыс.

Случаи махинаций, в которых участвуют представители полиции, прокуратуры, а также СБУ, зафиксированы на всех 520 таможенных направлениях Украины.

Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам Европарламента обнародовал проект резолюции по ситуации в Украине, в котором потребовал от Киева ослабить влияние олигархов, активизировать борьбу с коррупцией и улучшить работу судебной системы.