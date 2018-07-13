Вслед за евробляхерами на протест должны выйти воры, контрабандисты и копатели янтаря

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

13 июля 2018, 12:12

В конце концов, они не терпилы, чтобы платить налоги. Это их право, право свободных украинцев, самим определять, сколько налогов они будут платить.

Гройсман сказал, что попросил Авакова не делать репрессий против евробляхеров. Репрессиями он назвал штрафы, которые должны выписываться по закону? И стоило агрессивной толпе подойти в правительственный квартал, как выполнять закон стало уже не так обязательно. Ведь им нужнее всем, ведь у них есть дети, ведь им нужны эти машины и у них нет денег. Как не понять таких людей. В конце концов, они не терпилы, чтобы платить налоги. Это их право, право свободных украинцев, самим определять, сколько налогов они будут платить. И как не депутатам это понимать.

Надо продолжить эту тему. Чего же теперь стесняться.

Квартирным ворам надо объединиться в профсоюз и выйти под парламент. Потребовать отменить наказание для честных квартирных воров, ведь им тоже хочется кушать, а как они еще обеспечат свои семьи, если им запрещают воровать. Это фактически репрессии. Они должны потребовать прекратить давление силовых органов на воров и поднять вопрос про амнистию тех своих товарищей, которые уже томятся за решеткой. Фактически в застенках чекистов. А люди просто выступают за свободу. Они просто взяли то, что им было нужно. Ведь государство не обеспечило им безбедное существование. И фактически вынудило их идти воровать. И пока Ахметов не сидит, нельзя даже думать о том, чтобы наказывать простого квартирного вора, тем более, живущего по понятиям.

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Отдельной колонной должны пройти контрабандисты. Часть из них, конечно, уже стоит в стройных рядах евробляхеров, но ведь не все. Они должны потребовать отменить эти глупые ограничения на границе, которые не позволяют людям завозить то, что они хотят и когда они хотят. Это репрессии. Это наступление на свободу личности, не допустимые в 21 веке. Пока украинцы должны переплачивать за товары, произведенные в Европе. Или в Китае. Все таможни должны быть распущены в течении 24 часов. Свободу передвижения гарантирует Конституция. А государство грабит предпринимателей, заставляя их платить пошлины. Почему они на таком уровне? Кто посмел и решил, что именно такие они должны быть? Пока Коломойский не сидит, никто не имеет право останавливать контрабандистов.

За ними должны пройти колонны лесников, вырубающих леса. Они должны предупредить парламент, что недопустимо проводить репрессии против честных лесорубов. Никто не имеет право ограничивать человека в его праве рубить деревья. Деревья растут на украинской земле, а они украинцы, а значит вольны распоряжаться своими деревьями. В конце концов, у них нет других способов прокормить свои семьи. Государство не обеспечило их достаточно, они вынуждены сами бороться за существование. Лесорубы должны потребовать, чтобы инициативы по контролю за вырубкой леса были убраны с повестки дня. Пока Фирташ не сидит честные лесорубы имеют право делать все, что они захотят.

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Большую толпу могут привести бурштынокопачи. У них даже будет лидер в парламенте. И они должны потребовать, чтобы государство не мешало им просто делать свою работу. И нечего тут прикрываться экологией. Пока страна бедная, никого не интересует, что они уничтожают леса. Это честная работа честных людей. Ведь государство не обеспечило их другой работой. А польского они не знают. Их само государство выгнало в лес и спасибо еще, что они копают янтарь, а не грабят прохожих. Тем более, что грабить – это честный труд, ведь государство вынудило их воровать. Государство должно остановить репрессии, убрать силовиков и забыть о существовании данной отрасли. Нельзя легализировать копание янтаря, ведь тогда придется платить налоги, а они слишком высокие. И вообще, кто устанавливает эти ставки? В конце концов, по Конституции, украинские недра – собственность народа. А они и есть народ. И пока Суркис не сидит, они требуют оставить их в покое.

Ну и завершит шествие небольшая колонна клиентов НАБУ. Их вообще взяли не за что ни про что. Они всего лишь играли по общим правилам. Ведь все берут взятки и в Украине. Так почему им было нельзя. Это не их желание, жить такой жизнью. Но просто по другому они не могли бы обеспечить свои семьи. Они должны потребовать распустить репрессивный орган НАБУ, дать медаль и звание генерал-лейтенант Холодницкому и и отменить создание антикоррупционного суда. Потому что это вмешательство во внутренние дела Украины. А мы на своей земле. И сами решаем, что нам можно делать и что нельзя. Они вынуждены были брать взятки, потому что иначе не смогли бы выплатить деньги, которые они потратили на то, чтобы занять должность или стать депутатом. Их вынудило государство. И теперь оно не имеет право наказывать их. Ведь они всего лишь играли по правилам игры.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

 

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