В Луцке убийца разгуливает на свободе из-за отсутствия места в тюрьме

Злоумышленник повторно доставлен в тюрьму / hromadskeradio.org

В Луцке родственники погибшего несовершеннолетнего юноши столкнулись с его убийцей на одной из улиц город и были шокированы происходящим. Однако в полиции дали исчерпывающий ответ: преступник гуляет на свободе, поскольку нет свободных мест в тюрьме.

" Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, пожалуй, думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не тюремными коридорами, потому что... вдумайтесь! Учреждению исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места!" – сообщил в Facebook заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

По словам сотрудника правоохранительных органов, родственники погибшего обратились в необходимые инстанции и полиция снова заключила под стражу виновного в совершении тяжкого преступления.

"Осужденный уже этапирован к месту исполнения наказаний", - акцентировал он.

Енин добавил, что прокуратура намерена взять данный резонансный инцидент под собственный контроль и наказать виновных.

Напомним, в Запорожской области руководство и персонал "Таврического дома инвалидов" использовали находящихся в учреждении людей с умственными недостатками для физического труда.