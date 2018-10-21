В "ЛНР" террористы хотят присвоить пустующие квартиры

В "ЛНР" уже не знают, что украсть, и принялись за квартиры / Reuters

Бандиты из марионеточной "республики" террористической организации "ЛНР" готовятся захватить брошенные владельцами квартиры и готовят для оправдания своего воровства "документы".

"По источникам информации, которые у меня есть, в ЛНР" местная власть "начала обсуждать так называемую "программу развития ЛНР". Так вот - в рамках этой программы стало обсуждаться вопрос того, что очень много жилья пустует. Они начали обсуждать вопрос того, что это жилье надо передать в "собственность их коммунального общества". Иными словами, они разрабатывают механизм, чтобы предоставить законности рейдерскому захвату жилья", - рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает "РБК-Україна".

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"По моей информации, квартиры нужны врачам и военным. Ведь там уже были случаи, когда квартиры забирали. Речь идет об однокомнатных квартирах. Я думаю, что за красивыми словами о "расквартировании", они будут просто захватывать жилье", - сообщил он.

Местные жители сообщили Лисянском о составлении списков пустых квартир в городах Антрацит, Хрустальный (бывший Красный Луч) и Довжанский (до 2016 года - Свердловск).

Ранее в Киеве у известной оперной певицы и вдовы экс-депутата Госдумы РФ попытались "отжать" квартиру.