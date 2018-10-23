Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине

В Украине в среду и четверг резко изменится погода, предупредили в Укргидрометцентре / fakty.ictv.ua

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в нашей стране в среду и четверг, 24-25 октября, резко изменятся погодные условия: пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях — с мокрым снегом.

Возможно усиление ветра до 15-20 м/сек, а 24 октября в западных регионах в некоторых местах скорость ветра может достигнуть 25-30 м/сек, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"… в Карпатах и на Прикарпатье ожидается мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье сильный снег)", — отмечается в сообщении.

В Украине в среду и четверг резко изменится погода, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

В Украине в среду и четверг резко изменится погода, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что в нашей стране грядущей зимой самыми холодными будут начало и конец декабря.