Синоптики предупредили об ощутимом похолодании в Киеве: названа дата

В Киеве в среду ощутимо похолодает, предупредили синоптики / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в среду, 24 октября, температура днем не превысит +7 градусов (21 числа ожидалось до +13).

В среду днем и ночью прогнозируются дожди и температура +5… +7, говорится на сайте Укргидрометцентра.

В понедельник, 22 октября, в столице ночью ожидается +2… +4, днем — переменная облачность, +10… +12 градусов.

По данным синоптиков, во вторник ночью температура также составит +2… +4, а днем прогнозируется небольшой дождь и +8… +10 градусов.

В Киеве в среду ощутимо похолодает, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что в нашей стране грядущей зимой самыми холодными будут начало и конец декабря.