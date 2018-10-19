Резкое похолодание, дожди: какая погода в Киеве ожидается на выходных

В столице 20 октября ощутимо похолодает, спрогнозировали в Укргидрометцентре.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу, 20 октября, днем будет облачно, температура воздуха не превысит +15 градусов (19 числа ожидалось до +21 и солнечно).
В воскресенье в столице днем прогнозируется слабый дождь, говорится на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, в субботу ночью температура составит +6… +8, а днем — +13… +15 градусов.
Ожидается, что в воскресенье температура еще больше снизится — ночью будет +3… +5, ночью — +11… +13.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что с 20 октября в Украине закончится "синоптический рай". Эксперт сообщила, что сначала похолодает в западных областях нашей страны.