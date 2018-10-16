Синоптик назвала дату завершения в Украине "синоптического рая"

В Украине с 20 октября закончится "синоптический рай", предупредила синоптик / 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что с субботы, 20 октября, в Украине закончится "синоптический рай".

Сначала похолодает в западных областях нашей страны, написала эксперт на своей странице в Facebook.

По ее данным, в среду, 17 октября, в Киеве будет тепло, днем температура составит около +20 градусов, а ночью — +8… +10.

"Синоптическое раевание подойдет к завершению с 20 октября: сначала похолодает на Западе, дальше — в большинстве областей", — отметила синоптик. Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве после длинных выходных в связи с празднованием 14 октября Дня защитника Украины — во вторник, в среду и четверг, 16-18 числа, днем температура воздуха достигнет +19 градусов (такая же ожидалась на праздник).