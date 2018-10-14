Синоптик предупредила о похолодании в Украине: названа дата

В Украине 21 октября в западных областях похолодает, предупредила эксперт / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в воскресенье, 21 октября, а Украине первое дуновение похолодания почувствуют западные области, в потом и большая часть территории нашей страны.

Похолодание ожидается мягким, температура спокойно снизится с нынешних +17… +23 градусов до +9… +15, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"В Киеве понедельник (15 октября — Ред.) будет сухим и теплым, днем до +16... +18 градусов, ближайшей ночью — +3… +5 градусов. В дальнейшем в столице даже до +20…", — отметила Диденко. Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве после длинных выходных в связи с празднованием 14 октября Дня защитника Украины — во вторник, в среду и четверг, 16-18 числа, днем температура воздуха достигнет +19 градусов (такая же ожидалась на праздник).