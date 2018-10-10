Украину накроет антициклон "Виктор" — синоптик

В четверг Украину накроет антициклон "Виктор", сообщила синоптик / 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в четверг, 11 октября, Украина окажется под влиянием антициклона "Виктор" — ночь будет холодной, а день — теплым и солнечным.

В столице дожди не ожидаются, ночью и утром прогнозируются туманы, ночная минимальная температура составит +6, а максимальная дневная — +16 градусов, написала эксперт в Facebook.

"В Украине завтра уже знакомый нам антициклон "Виктор", солнце, холодная ночь и теплый день. Почти все то же. Добавляются типичные дружки осени и особенно антициклонов — туманы и дымки", — отметила автор.

По ее данным, температура воздуха ближайшей ночью составит +4… +9, на юге немного выше — +5… +12 градусов. "Завтра днем воздух прогреется до +15… +19 градусов. На Закарпатье и в южной части ожидается легкое лето, +17… +22 градуса", — добавила Диденко.

Напомним, антициклон — это область устойчивого повышенного атмосферного давления, которая располагается между циклонами и связана с сухой, малооблачной погодой.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине в октябре ожидаются сильные дожди, в начале месяца температура воздуха достигнет +22 градусов, 9-10 и 15-17 числа будут заморозки.