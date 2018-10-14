Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве после длинных выходных

В Киеве 16-18 октября днем будет +19 градусов, спрогнозировали синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве после длинных выходных в связи с празднованием 14 октября Дня защитника Украины — во вторник, в среду и четверг, 16-18 числа, днем температура воздуха достигнет +19 градусов (такая же ожидается на праздник).

В столице не будет осадков, говорится сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 16 октября ночью температура составит +5… +7, а днем — +17… +19, будет переменная облачность. Позже — 17, 18 числа, ночная температура ожидается +4… +6, а днем также прогнозируется +17… +19 градусов.

В Киеве 16-18 октября днем будет +19 градусов, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине в октябре ожидаются сильные дожди, в начале месяца температура воздуха достигнет +22 градусов, 9-10 и 15-17 числа будут заморозки.