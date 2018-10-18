"Последние теплые дни": синоптик спрогнозировала погода в Киеве на конец рабочей недели

В Киеве в четверг и пятницу будет тепло, сообщила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в четверг и пятницу, 18-19 октября, будет тепло и солнечно, а позже в столице похолодает.

В последние дни рабочей недели в городе днем будет около +20 градусов, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"В субботу градусы начнут "сползать". Днем в столице 20 октября +15 градусов. Днем 21 октября, в воскресенье, +12 градусов", — отметила эксперт. Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что с 20 октября в Украине закончится "синоптический рай". Эксперт сообщила, что сначала похолодает в западных областях нашей страны.