Синоптики предупредили о похолодании и дождях в Киеве

В субботу в Киеве похолодает, будут дожди, предупредили синоптики / facebook.com/kievtypical

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу, 20 октября, температура воздуха днем не превысит +16 градусов (17 числа ожидалось до +22 и без осадков).

В первый выходной день текущей недели днем и ночью будут дожди, говорится сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 20 октября ночью температура составит +8… +10, а днем — +14… +16 градусов. В столице ветер ожидается северо-западный.

В субботу в Киеве похолодает, будут дожди, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что с 20 октября в Украине закончится "синоптический рай". Эксперт сообщила, что сначала похолодает в западных областях нашей страны.