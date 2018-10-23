Авария на Леси Украинки: автокран смял 17 авто

В Киеве произошло масштабное ДТП, повреждено много машин / kiev.informator.ua

Во вторник, 23 октября, в Печерском районе Киева автокран смял и отбросил друг на друга 17 автомобилей.

Масштабная авария произошла на бульваре Леси Украинки, есть пострадавшие.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, во вторник утром в полицию поступила информация о том, что на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП с участием множества транспортных средств:

У ехавшего по спуску автокрана отказали тормоза, после чего тот врезался в машины.

Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства и механизм ДТП.

Движение полностью перекрыто. Пробка от метро "Печерск" в сторону Бессарабского рынка.

Ранее в полиции сообщили, что 20 октября в 5:55 возле села Мила Киевской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, погибла женщина, а еще четыре человека — пострадали. Позже появилась информация, что в ДТП погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, а еще двое актеров проекта — попали в больницу.