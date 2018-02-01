Масштабная авария в Киеве: автомобили разбросало на 60 метров, есть пострадавшие, фото с места ДТП

В Киеве на Броварском проспекте между станциями метро "Черниговская" и "Лесная" произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии тяжело пострадали три человека, еще одному была оказана медицинская помощь на месте.

Как сообщает портал dtp.kiev.ua, по предварительной информации, " Opel Signum на высокой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом и Alfa Romeo. Автомобили от удара разбросало на 60 метров друг от друга.

По информации Эспрессо, водитель автомобиля Opel, который двигался со стороны Броваров в направлении центра Киева, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter, после чего его отбросило на Alfa Romeo, который двигался в направлении Киева.

От мощного удара в переднюю часть Mercedes смяло, пассажирские двери открылись и на проезжую часть выпал человек.

В это время водитель Daewoo Lanos, который двигался в том же направлении, что и Mercedes, чтобы не наехать на человека, выкрутил руль вправо и врезался в припаркованный автобус "Богдан".

В результате аварии пострадали двое мужчин из Mercedes их госпитализировали с тяжелыми травмами. Еще одному пассажиру Mercedes оказали помощь на месте.

Также в тяжелом состоянии забрали в больницу водителя Opel. Чтобы вытащить его из деформированной машины, пришлось вызывать спасателей ГСЧС.

Напомним, 31 января в Киеве на Минском шоссе столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль ГАЗ, грузовик перевернулся, пострадали пять человек.