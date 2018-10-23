"Авто собрались в икебану": в Сети показали фото масштабного ДТП в Киеве с воздуха

В Сети показали последствия масштабной аварии в Киеве на Печерске с высоты птичьего полета / facebook.com/DronariumUkraine

В Печерском районе Киева на бульваре Леси Украинки масштабную аварию с участием автокрана, в результате которой пострадали люди, засняли с воздуха.

Автомобили "собрались в икебану", говорится на странице Dronarium Украина в Facebook.

"Авария на Леси Украинки. Первые кадры с воздуха… Все живы и почти целы, что нельзя сказать об автомобилях…", — отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве на Печерске масштабная авария с участием автокрана произошла 23 октября, пострадали три человека. Были повреждены 18 легковушек и грузовик. Водитель автокрана утверждал, что у машины отказали тормоза.

Справка. Икебана — это традиционное японское искусство компоновки срезанных цветов и побегов в специальных сосудах, а также искусство правильного размещения этих композиций в интерьере.