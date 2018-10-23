"Автокран без тормозов, 19 разбитых авто": новые подробности масштабного ДТП в Киеве

В Киеве на Печерске в ДТП пострадали три человека, повреждены 19 авто / kyiv.npu.gov.ua

В Печерском районе Киева в результате масштабной аварии с участием автокрана пострадали три человека.

В результате ДТП повреждены 18 легковушек и грузовой автомобиль, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

По данным правоохранителей, водитель автокрана рассказал, что у машины отказали тормоза.

В результате аварии три человека обратились к врачам за медпомощью, двум из них медики помогли на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что 23 октября в Печерском районе Киева на бульваре Леси Украинки автокран смял и отбросил друг на друга 17 авто. В результате ДТП в столице образовалась пробка.