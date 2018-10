Гибель Марины Поплавской: коллега показал актрису живой, веселой и без грима, опубликовано видео

Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее "без грима". Простой, жизнерадостной, ВЕСЕЛОЙ... Мы часто пели с ней. Эту запись я сделал в Одессе в ночь перед концертом в номере гостиницы. #МаринаСнами Друзья: @bulitka @yamo4ka @o_ivanitsa @dizelmano @dizelgan @berezhoks @dizelstudio у вас наверняка есть подобные видео, фотки. Давайте, хотя бы в течении 9 дней, пока она с нами, выкладывать СМЕШНУЮ, ЗАБАВНУЮ, РАДОСТНУЮ Маришку. Она сейчас с нам и видит только наши слёзы и грусть... Может быть я не прав, поправьте меня... Но мне кажется ей сейчас нужны наши улыбки. Ведь на улыбки и смех она потратила всю жизнь! #дизельшоу #маринапоплавская

A post shared by Евгений Сморигин (@smorigin_evgeni) on Oct 23, 2018 at 7:53am PDT