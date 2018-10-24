Гибель Марины Поплавской: коллега показал актрису живой, веселой и без грима, опубликовано видео

Ролик, на котором запечатлена погибшая в ДТП актриса "Дизель шоу", был сделан в Одессе.
Актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин опубликовал видео, на котором погибшая в аварии актриса Марина Поплавская запечатлена при жизни веселой и без грима.
Ролик был записан в номере одной из гостиниц Одессы в ночь перед концертом, написал артист на своей странице в Instagram.
"... она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее "без грима". Простой, жизнерадостной, веселой... Мы часто пели с ней", — подписал видео Сморигин.
Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее "без грима". Простой, жизнерадостной, ВЕСЕЛОЙ... Мы часто пели с ней. Эту запись я сделал в Одессе в ночь перед концертом в номере гостиницы. #МаринаСнами Друзья: @bulitka @yamo4ka @o_ivanitsa @dizelmano @dizelgan @berezhoks @dizelstudio у вас наверняка есть подобные видео, фотки. Давайте, хотя бы в течении 9 дней, пока она с нами, выкладывать СМЕШНУЮ, ЗАБАВНУЮ, РАДОСТНУЮ Маришку. Она сейчас с нам и видит только наши слёзы и грусть... Может быть я не прав, поправьте меня... Но мне кажется ей сейчас нужны наши улыбки. Ведь на улыбки и смех она потратила всю жизнь! #дизельшоу #маринапоплавская
Ранее в полиции сообщили, что 20 октября в 5:55 возле села Мила Киевской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, погибла женщина, а еще четыре человека — пострадали.
Позже появилась информация, что в ДТП погибла Марина Поплавская, а еще двое актеров "Дизель шоу" — попали в больницу. Погибшую похоронили 22 октября в Житомире на Корбутовском кладбище. Водителя автобуса суд отправил под домашний арест.