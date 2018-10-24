Гибель Марины Поплавской: коллега показал актрису живой, веселой и без грима, опубликовано видео

Коллега погибшей Марины Поплавской показал, какой она была при жизни без грима / Скриншот видео с youtube.com

Актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин опубликовал видео, на котором погибшая в аварии актриса Марина Поплавская запечатлена при жизни веселой и без грима.

Ролик был записан в номере одной из гостиниц Одессы в ночь перед концертом, написал артист на своей странице в Instagram.

"... она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее "без грима". Простой, жизнерадостной, веселой... Мы часто пели с ней", — подписал видео Сморигин.

Ранее в полиции сообщили, что 20 октября в 5:55 возле села Мила Киевской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, погибла женщина, а еще четыре человека — пострадали.

Позже появилась информация, что в ДТП погибла Марина Поплавская, а еще двое актеров "Дизель шоу" — попали в больницу. Погибшую похоронили 22 октября в Житомире на Корбутовском кладбище. Водителя автобуса суд отправил под домашний арест.