"Боролся с украинским пиратством": всплыли новые факты о делегации путинских "рыбаков" в Киеве

Игорь Рулев / rostov-fishcom.ru

Руководитель делегации официальных лиц России Игорь Рулев, который приехал в Киев на переговоры по решению проблемы рыболовли в Азовском море, ранее участвовал в создании штаба "для борьбы с украинским пиратством", заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

При этом он опубликовал скриншоты новостей о встрече Рулева с крымскими рыбаками в Севастополе, что свидетельствует о его незаконном пересечении границы Украины.

"Именно господин Рулев И.В. в 2018 способствовал образованию совместно оперативного штаба "для борьбы с украинским пиратством" АЧТУ ФАР и структур ФСБ РФ. Но самое интересное на самом деле заключается в том, что в составе АЧТУ ФАР действует орган оккупационных властей РФ во временно оккупированном Крыму а именно - Крымский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов АЧТУ ФАР", – сообщил Бабин в своем Facebook.

Напомним, ранее народный депутат Рефат Чубаров выразил негодование из-за того, что в ходе заседания Комиссии украинская делегация не упомянула об аннексии Крыма.