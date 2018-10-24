Один из приехавших в Киев путинских "рыбаков" угодил в скандал

Представители украинской стороны вызвали полицию.
Один из россиян, принимающих участие в украинско-российской комиссии по квотам на вылов рыбы в Азовском море, въехал на территорию Украины незаконно - через оккупированный Симферополь.
Об этом сообщил нардеп от "Народного фронта" Сергей Высоцкий в Facebook.
"Председатель "российской делагации" представитель рыбхоза России Рулев незаконно въехал на территорию Крыма в аэропорт Симферополь. И это не мешает нашим представителям сидеть за одним столом с этим человеком. Сейчас нашими усилиями заседание комиссии сорвано. Требуем от всех государственных органов отозвать своих представителей в ней и прекратить этот позор", - написал Высоцкий.
Позже представители украинской стороны вызвали полицию.
Ранее депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров выразил негодование из-за того, что в ходе Комиссии украинская делегация не упомянула об аннексии Крыма.
Украинско-российская комиссия по квотам на вылов рыбы в Азовском море проходит в Киеве с 23 по 25 октября.
Во встрече принимает участие представительство президента Петра Порошенко.