Один из приехавших в Киев путинских "рыбаков" угодил в скандал

УНИАН

Один из россиян, принимающих участие в украинско-российской комиссии по квотам на вылов рыбы в Азовском море, въехал на территорию Украины незаконно - через оккупированный Симферополь.

Об этом сообщил нардеп от "Народного фронта" Сергей Высоцкий в Facebook.

"Председатель "российской делагации" представитель рыбхоза России Рулев незаконно въехал на территорию Крыма в аэропорт Симферополь. И это не мешает нашим представителям сидеть за одним столом с этим человеком. Сейчас нашими усилиями заседание комиссии сорвано. Требуем от всех государственных органов отозвать своих представителей в ней и прекратить этот позор", - написал Высоцкий.

Позже представители украинской стороны вызвали полицию.

Ранее депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров выразил негодование из-за того, что в ходе Комиссии украинская делегация не упомянула об аннексии Крыма.

Украинско-российская комиссия по квотам на вылов рыбы в Азовском море проходит в Киеве с 23 по 25 октября.

Во встрече принимает участие представительство президента Петра Порошенко.