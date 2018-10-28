"Г*ндоны решили попиариться на волонтерстве": Притула разнес "Батькивщину" за политическую рекламу

Сергей Притула поставил ультиматум "Батькивщине" / https://www.facebook.com/serhiyprytula/

Известны украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула обвинил ВО "Батькивщина" в несанкционированном использовании его имени и волонтерских достижений в политическом пиаре в соцсети.

"Дело же не в том, что я собрала не 7,5, а более 30 млн. И даже не в том, что раз уж автор этого поста так гордится мной, то мог бы разместить мои волонтерские банковские реквизиты для дальнейшего сбора средств. Дело в том, что штаб ВО "Батькивщина" Волынь вместо того, чтобы перебросить мне немного денег на армию, вбухал их в рекламу абсолютно манипулятивного сообщения с сочетанием моей рожи и своего политического бренда", - написал Притула в Facebook.

Шоумен заявил, что на протяжении пяти лет много работал для обеспечения некоторых потребностей украинских военных на Донбассе. Он добавил, что представители "Батькивщины" ни разу свою помощь не предлагали, а теперь, накануне выборов, решили использовать результаты его титанического труда для саморекламы. Телеведущий добавил, что ранее уже заявлял о нежелании публично поддерживать какую-то из политсил из-за того, что это может навредить волонтерству.

"Если в течении 24 часов официальное извинение не появится на странице ВО "Батькивщина" Волынь, я торжественно обещаю отступить от своего принципа аполитичности и возьмусь за вас со всем своим упорством. Надеюсь, вы понимаете, что рвение у меня много. Вы должны понять, что я не позволю "юзать" имя и свою репутацию ни одному политику в период предвыборной кампании", - подытожил он.

Как ранее сообщалось, Притула поделился яркими снимками из Верховной Рады. Шоумен стоял за трибуной в пустом зале парламента, и показывал неоднозначные жесты.