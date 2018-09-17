"Руки с мылом помойте потом": Сергей Притула показал фото из Верховной Рады

Известный украинский телеведущий Сергей Притула поделился яркими снимками с Верховной Рады. Шоумен стоял за трибуной в пустом зале парламента, и показывал неоднозначные жесты.

"Был в парламенте. Дали слово. Передал от вас привет! Доброе утро", - подписал подписал 37-летний ведущий фото в Facebook.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на фото Притулы.

"Руки с мылом помойте потом, а то кто знает, как те депутаты размножаются", - написала Юля Васильева.

"Притула наш президент", - отметила Таня Франчук.

/ https://www.facebook.com/serhiyprytula/

"Бегите оттуда. Говорят, там какой-то вирус. Заходит человек как человек, а через некоторое время в "скотиняку" превращается", - посоветовала Анжела Зубко.

/ https://www.facebook.com/serhiyprytula/

Ранее Сергей Притула впервые показал маленькую дочь.