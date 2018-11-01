Банкротство Укрпошты: решили экономить на админперсонале, топ-менеджеров не трогать

Укрпошта находится на грани банкротства / УНИАН

Национальный почтовый оператор Укрпошта начал сокращение административно-управленческого персонала из-за финансового кризиса в компании. Запланировано уволить 30% персонала.

"Это 30% от фонда оплаты труда административно-управленческого персонала. И это не топ-менеджмент. Административно-управленческим персоналом считаются и бухгалтеры, и IT-специалисты, и другие. А потому да, это 30% от фонда оплаты труда непроизводственного персонала", - заявил на пресс-конференции в Киеве гендиректор компании Игорь Смелянский.

Соответствующий документ в компании подписан 1 ноября, о чем уведомлены профсоюзы.

В Укрпоште отметили, что в госбюджете 2019 года правительству нужно предусмотреть 1,2 млрд гривен затрат по существующему тарифу для доставки пенсий. Это позволит избежать сокращения.

По словам Смелянского, сейчас госкомпания находится на грани банкротства и насчитывает 500 млн гривен убытка.

"Если не принять очень быстро меры для исправления ситуации, то у нас не хватит денег для выплаты заработной платы работникам, в частности, почтальонам и операторам. Это значит, что они не понесут пенсии и почту. Резервы, которые имелись в Укрпочте - использованы", - подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Укрпошта будет доставлять пенсии, а если менеджмент компании не согласен с этой функцией, то может уволиться по собственному желанию.