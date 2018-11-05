Мартыненко устроил шоу в суде с выбрасыванием повестки НАБУ на допрос: опубликовано видео

Экс-нардеп Николай Мартыненко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вызвало бывшего экс-нардепа Николая Мартыненко ("Народный фронт") на допрос 28 ноября в качестве свидетеля по делу, детали которого ведомство не раскрывает.

Как сообщают "Украинские новости", НАБУ планирует допросить бывшего депутата по запросу прокуратуры Чехии.

В понедельник, 5 ноября, перед началом судебного заседания по делу Мартыненко в Шевченковском райсуде Киева детектив НАБУ вручил экс-депутату повестку, после чего Мартыненко бросил ее на пол.

По словам адвокат Петра Бойко, действие детектива незаконно, поскольку вручить повестку о вызове на допрос в рамках международного поручения можно только в присутствии генпрокурора.

Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 5 ноября 2018 г.

Напомним, Николая Мартыненко подозревают в причастности к растрате $17,28 млн на государственном предприятии Восточный горно-обогатительный комбинат при поставках уранового концентрата из Казахстана через австрийскую компанию-посредника Steuermann.