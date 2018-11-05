В Раде назвали сроки проведения Собора новой церкви

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий / УНИАН

Всеукраинский объединительный Собор, на котором, как предполагается, выберут предстоятеля независимой УПЦ, может состояться до конца ноября.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета, передает "Укринформ".

"В субботу было подписано важное и без сомнения историческое соглашение между государством Украина и Вселенской патриархией, гарантирующее создание единой поместной Украинской православной церкви и предоставления ей томоса об автокефалии. С божьей помощью мы уверенно идем к нашей вековой цели - созданию единой поместной Украинской православной церкви, и подписанное соглашение дает нам уверенность надеяться, что уже до конца ноября будет проведен всеукраинский объединительный Собор. И я уверен, что никакие темные силы не смогут остановить этот процесс, и я уверен, что нам помогает Бог. Спасибо Вселенскому патриарху Варфоломею за его отеческую опеку над украинским народом и будущим нашей церкви", - приводит агентство слова Парубия.

Напомним, в субботу, 3 ноября, президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.