Угроза наступления России: эксперты рассказали, как Москва будет "подогревать фронт" на Донбассе

Эксперты предупредили об угрозе наступления РФ на Донбассе / glavpost.com

Россия может активизировать боевые действия на Донбассе накануне президентских выборов в Украине, заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его мнению, противник пойдет на эскалацию напряженности: "Вполне могут усилиться обстрелы, а также попытки захвата отдельных позиций или участков фронта для продвижения на пару километров. Но не думаю, что речь будет идти о широкомасштабной активизации".

В свою очередь, по мнению блогера Алексея Арестовича, любое обострение поможет переизбранию на президентский пост действующего главы государства Петра Порошенко, в чем не заинтересован Кремль.

"На такое Москва вряд ли пойдет. Поэтому она будет "подогревать" фронт, чтобы были потери и общество ныло, а также ставить вопросы о коррупции действующей власти", — подчеркнул он в комментарии "Фактам".

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По его мнению, такие действия помогут пророссийским кандидатам влиять на рейтинг нынешнего президента Украины, обвиняя Петра Порошенко в нежелании прекратить войну.

Отметим, что за прошедшие сутки, 5 ноября, в районе проведения Операции Объединенных сил оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, сообщается на странице ООС в социальной сети Facebook.

При этом боевики применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Террористы осуществляли обстрелы оборонительных укреплений украинских бойцов в районах населенных пунктов Вольное, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

"Противник избегает активных столкновений, вместе с тем пытается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее волонтер рассказал о продвижении вперед ВСУ на Донбассе.