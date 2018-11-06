"Отмурчал свое": в Сети появились фотки ликвидированного на Донбассе боевика "Мурчика"

В зоне военного конфликта на Донбассе в минувший понедельник, 5 ноября, ликвидировали террориста Владимира Бровченко известного под кличками "Бровь" и "Мурчик".

О его ликвидации сообщил блогер Necro Mancer на своей странице в сервисн микроблогов Twitter. Бровченко был убит во время "боевого дежурства" на передовой позиции "9го полка ДНР" в районе населенного пункта Коминтерново.

В соцсетях приятели сообщили о том, что в ряды террористов он "вступил еще мальчишкой, прошел почти все горячие точки".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в СБУ отрапортовали о разоблачении сети пророссийских пропагандистов.