В СБУ отрапортовали о разоблачении сети пророссийских пропагандистов: опубликовано видео

Спецназ СБУ / ssu.gov.ua

В СБУ объявили о блокировании деятельности "межрегиональной сети антиукраинских интернет-агитаторов, действующих в интересах страны-агрессора".

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале спецслужбы. Согласно обнародованным данным, в Одессе, Киеве и Северодонецке трудились девять "пророссийских пропагандистов", которые занимались администрированием антиукраинских сообществ в соцсетях.

"Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб РФ, публиковали присланные из России политические новости и призывали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков. Кремлевские информационные агенты, в частности, публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в нашей стране, а также поддержке террористов "Д/ЛНР", − заявили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ накрыла антиукраинских пропагандистов в девяти областях страны.