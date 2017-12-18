СБУ обезвредила группу российских интернет-пропагандистов: видео

Сотрудники СБУ пресекли деятельность трех пророссийских пропагандистов, администрировавших антиукраинские группы в соцсетях по заказу кураторов из спецслужб РФ.

Такое сообщение в понедельник, 18 декабря, было опубликовано на официальном интернет-портале украинской спецслужбы.

"Сотрудники Центрального аппарата, областных управлений СБ Украины в Донецкой и Одесской областях обнаружили новые доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей для ущерба государственной безопасности Украины", - говорится в тексте.

Правоохранителями была тщательно задокументирована противозаконная деятельность жителей Одессы, Славянска и Бахмута.

"Модераторы по указанию из России размещали в соцсети материалы с призывами к изменению границ территории Украины и в поддержку террористических организаций "Л/ДНР". За свою антиукраинскую деятельность они получали денежное вознаграждение от российских кураторов", -заявили в СБУ.

Помимо того, во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников были обнаружены компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами совершенных преступлений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ поймала организовавшего на Донетчине псевдореферендум экс-депутата.