СБУ обезвредила группу российских интернет-пропагандистов: видео

Задержанные действовали сразу в трех городах Украины.
Сотрудники СБУ пресекли деятельность трех пророссийских пропагандистов, администрировавших антиукраинские группы в соцсетях по заказу кураторов из спецслужб РФ.
Такое сообщение в понедельник, 18 декабря, было опубликовано на официальном интернет-портале украинской спецслужбы.
"Сотрудники Центрального аппарата, областных управлений СБ Украины в Донецкой и Одесской областях обнаружили новые доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей для ущерба государственной безопасности Украины", - говорится в тексте.
Правоохранителями была тщательно задокументирована противозаконная деятельность жителей Одессы, Славянска и Бахмута.
"Модераторы по указанию из России размещали в соцсети материалы с призывами к изменению границ территории Украины и в поддержку террористических организаций "Л/ДНР". За свою антиукраинскую деятельность они получали денежное вознаграждение от российских кураторов", -заявили в СБУ.
Помимо того, во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников были обнаружены компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами совершенных преступлений.
Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ поймала организовавшего на Донетчине псевдореферендум экс-депутата.