СБУ накрыла антиукраинских пропагандистов в 9 областях, опубликовано видео задержания и допросов

28 августа 2017, 21:34

В столице так называемый пресс-секретарь и активный участник антиукраинской сепаратистской организации создал ряд ресурсов.

СБУ накрыла антиукраинских пропагандистов

В августе Служба безопасности Украины разоблачила администраторов антиукраинских сообществ в соцсетях и задержала их в Киевской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в течение последнего месяца лета сотрудники СБУ прекратили деятельность пророссийских пропагандистов в Киевской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Сумской областях, которые поддерживали антиукраинские сообщества в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В частности, по данным правоохранителей, житель города Ватутино Черкасской обл. распространял на собственных страницах в соцсетях антиукраинские материалы. Подозреваемого задержали на столичном железнодорожном вокзале во время возвращения из Москвы с очередного инструктажа.

"В столице так называемый пресс-секретарь и активный участник антиукраинской сепаратистской организации создал ряд ресурсов в соцсетях, которые использовал для призывов к захвату государственной власти, распространения антиукраинских материалов, поддержки военной агрессии РФ против Украины, продвижения идей создания так называемой "новороссии", — говорится в сообщении СБУ.

Тем временем выходец из Хмельницкой области по указанию координаторов из России распространял через подконтрольные ресурсы материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, антиконституционного отстранения действующей власти, оправдывал агрессию РФ и действия террористических формирований ЛНР/ДНР. В одной из групп он разместил фото погибших и раненых участников АТО с циничными комментариями.

А во Львовской области по заданию российских кураторов пропагандист создал разветвленную сеть веб-ресурсов и сообществ в социальных сетях — более двух десятков страниц. На них мужчина размещал призывы к захвату государственной власти и распространял антиукраинские материалы в поддержку военной агрессии РФ против Украины.

Подчеркивают: оперативники СБУ установили, что у агитаторов, которых финансировали представители российских спецслужб, была задача активизировать антиукраинскую пропаганду непосредственно накануне Дня Независимости.

Основной задачей пропагандистов называют создание картинки неприятия центральной власти в нескольких регионах страны. Задержанные по указанию российских кураторов, в частности, публиковали призывы к свержению конституционного строя, государственной власти и нарушению территориальной целостности в стране. Во время обысков по местам проживания фигурантов дел сотрудники спецслужбы изъяли компьютеры, мобильные телефоны с доказательствами получения заданий от российских кураторов и размещения антиукраинских материалов.

По выявленным фактам открыли ряд уголовных производств по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие. В целом в течение 2014-2017 годов СБУ зарегистрировала 72 уголовных производства, по материалам досудебных расследований следователей СБ Украины вынесено более шестидесяти приговоров лицам, которые осуществляли антиукраинскую пропаганду в российских соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Оперативники спецслужбы также прекратили функционирование 17 интернет-сообществ фейковых "псевдонародних республик" в разных регионах Украины.

Напомним, ранее из Украины выдворили одиозного российского пропагандиста.

Видео: Служба безпеки України.

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