По Одессой на перерабатывающем заводе полыхает растительное масло

Возле села Новые Беляры Одесской области 6 ноября вспыхнул масштабный пожар на территории маслоперерабатывающего завода Дельта Вильмар.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 22:00 площадь пожара составила 1500 кв.м. Огонь охватил растительное масло в компрессорной и тару в цеху по производству маргарина.

Как сообщает Думская, спасатели успели переметить из опасной зоны холодильную установку с семи тоннами аммиака, которой угрожал пожар.

Журналисты сообщают, что площадь пожара с 40 кв.м до 1500 кв.м увеличилась за один час. Работников завода успели оперативно эвакуировать. Людей увозят также с других предприятий, которые расположены поблизости. Спасти от огня пытаются емкости с маслом, которые увозят дальше от эпицентра возгорания.

Пожар квалифицировали, как крайне сложный, присвоив ему третий ранг. К тушению привлечены 22 единицы техники и 75 сотрудников пожарной службы.

Напомним, ранее в Ровенской области загорелся дизельный поезд "Удрицк-Сарны-Здолбунов" с пассажирами внутри. Люди самостоятельно покинули вагоны еще до приезда спасателей.