"Кресло Украины колышет антициклон": синоптик пообещал "невероятную красоту" и опасность

Какой будет погода в Украине / Facebook.com

Погода в Украине 7 ноября будет туманной, но без осадков.

"Украина дремлет в ноябрьском кресле. Колышет кресло антициклон, поэтому и дождей не будет, а только туманы", – сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

При этом украинцев ждет постепенно похолодание, предупредила она. В то же время именно благодаря похолоданию нас ждет "невероятная красота".

"Температура воздуха становится ниже. Но именно это похолодание, иногда даже к минусам, слабый ветер и туман создают невероятно красивое метеорологическое явление – изморозь… Утром наблюдалась изморозь на Черниговщине", – написала Диденко.

Что касается туманов, то из-за них видимость на дорогах значительно ухудшится – до 300-500 метров. Также они способствуют накоплению вредных выбросов в воздухе. "Гуляйте лучше утром перед работой", – посоветовала эксперт.

Температура воздуха в Украине днем 7 ноября ожидается на уровне +7-12 градусов, на юге – до +14 градусов.

Погода в Украине 7 ноября: карта

Погода в Киеве 7 ноября

В среду в Киеве осадки снова не ожидаются, временами туманы. Температура в течение дня – около +10 градусов.

Ранее Горбань уже рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.