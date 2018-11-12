"Ничего не изменилось": Москаль рассказал о том, как венгры продолжают выдавать украинцам паспорта

Геннадий Москаль / УНИАН

Ситуация с массированном выдачей венгерских паспортов украинцам в Закарпатском области после дипломатического скандала между странами изменилась незначительно.

С таким заявлением выступил в эфире телеканала "112 Украина" губернатор региона Геннадий Москаль. "Ничего не изменилось. Перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Что изменилось? Люди сели на электричку, семь минут идет электричка, и они уже в Кишварде, там принимают", — заявил он.

По словам чиновника, граждане Украины прямо в Венгрии невозбранно получают паспорта. Москаль также сообщил, что ситуация с раздачей венгерских паспортов украинцам не влияет на экономику и ситуацию в регионе. "Если мы идем в Европу, и девиз "без границ", то что дает двойное гражданство? На каждом паспорте члена ЕС не пишется страна, пишется "Европейский Союз". Мы хотим в ЕС? Хотим", — заявил губернатор Закарпатья.

Напомним, в сентябре этого года вспыхнул дипломатический скандал после того, как в Сеть выложили ролик с записью того, как в венгерском консульстве в закарпатском городе Берегово осуществляется раздача украинцам паспортов этой страны.