В Крыму канализационные стоки сбрасывают в лечебные озера

Лечебная грязь в Саках утрачивает свои полезные свойства из-за бесхозяйственности / Фото: УНИАН

В аннексированном Крыму в городе Саки систематически сбрасывают канализационные стоки в озера Чокрак и Ковш.

"Слив канализационных отходов в озеро Чокрак происходит из бетонной трубы в районе школы №6 на улице Строительной. В озеро Ковш отходы попадают через вскрытый трехметровый колодец в районе улицы Ленина и переулка Берегового. Видна труба, в ней вырезано окно, рядом стоит канализационный колодец — и там все оголено. Здесь образовался канализационный рукотворный канал", - рассказал в эфире пропагандистского канала Крым 24 представитель пророссийской местной власти Станислав Забаштанов.

В городской администрации о сливе фекалий в озеро знают, но объясняют это неисправностью коллекторов и "незаконной деятельностью".

Пророссийские власти Сак уверяют, что два коллектора уже заменили, теперь рассматривают вопрос замены коллекторов, которые идут на сакские очистные сооружения.

Как известно, Саки – это известный далеко за пределами Крыма курорт с лечебными грязями, которые содержат уникальные минеральные вещества и находятся в соленых озерах.

Напомним, самая больная река аннексированного Крыма Салгир находится в плачевном состоянии, некогда крупная водная артерия сейчас превратилась в жалкий пересохший ручей.