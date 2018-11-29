"Мозги стекли в подбородок": эксперт потроллил Путина из-за заявления о "младенцах на завтрак" для Киева

Политолог высмеял заявление о властях Украины, которое Владимир Путин сделал на форуме "Россия зовет" / Reuters

Политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий потроллил заявление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме "Россия зовет" о "подаче украинским властям младенцев на завтра".

Похоже, у главы России ботокс с мозгами стек в подбородок, написал эксперт в своем аккаунте в Twitter.

"Кажется, у Путина ботокс с лысины в подбородок стек. При том вместе с мозгами", — отметил автор.

Политолог высмеял заявление о властях Украины, которое Владимир Путин сделал на форуме "Россия зовет" / Скриншот с twitter.com/holobutsky

Напомним, 28 ноября Владимир Путин на форуме "Россия зовет" прокомментировал агрессию страны в отношении Украины и утверждал: "Чего киевские власти не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев, а что же, скажут — они хотят кушать".