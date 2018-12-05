Названа очень большая опасность для Крымского моста

Опоры Крымского моста смещаются в разных направлениях, сообщил эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар сообщил, что опоры построенного РФ моста через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост) смещаются в разных направлениях.

Одна опора Крымского моста проседает, а вторая — поднимается, а это очень опасно для железнодорожной части сооруждения, потому что там рельсы должны быть ювелирно ровными, рассказал эксперт "Крым.Реалии".

"…если у вас произойдет такой перекос, знаете, как говорится, рельсы могут "стать раком" и паровоз сойдет с рельс. Вот это очень опасно", — отметил собеседник.

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.